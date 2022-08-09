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وزير النقل: شركات الطيران الأميركية ما زالت في حاجة لتحسين الأداء

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وزير النقل: شركات الطيران الأميركية ما زالت في حاجة لتحسين الأداء

واشنطن - رويترز

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قال وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج، اليوم الاثنين، إن شركات الطيران في الولايات المتحدة تحسن الأداء، لكن منظومة الطيران في البلاد ما زالت تواجه تحديات، بينما تزيد شركات الطيران أعداد العاملين.

وألغت شركات الطيران الأميركية حوالي ثلاثة آلاف رحلة على مدار عطلة نهاية الأسبوع مع تضرر حركة الطيران من أحوال جوية سيئة.

وحث بوتيجيج شركات الطيران على وضع جداول زمنية للرحلات أكثر واقعية وتعزيز أعداد العاملين لتحسين الأداء.

وأبلغ رويترز في مقابلة "لكنني أعتقد أن المرء يمكنه القول إنها لم تصل إلى هذا حتى الآن".

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