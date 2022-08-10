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بريطانيا والصين تستأنفان الرحلات الجوية بينهما بعد توقف لعامين

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مطار شينزون باوون الدولي في الصين
مطار في الصين
طيران

بريطانيا والصين تستأنفان الرحلات الجوية بينهما بعد توقف لعامين

بسبب كورونا

دبي - العربية.نت

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أعلنت بريطانيا والصين، اليوم الأربعاء، عن استئناف الرحلات الجوية بينهما بعد توقف لعامين بسبب كورونا.

يذكر أنه مع بداية انتشار فيروس كورونا في الصين خلال ديسمبر 2019، بدأت أغلب دول العالم لا سيما في الربع الأول من 2020 حظر الطيران من وإلى الصين وبقية دول العالم، فيما عُرف حينئذ بـ"الإغلاق الكبير".

وأوقفت بريطانيا حركة الطيران من وإلى الصين، في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا.

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