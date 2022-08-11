كيف تحمي نفسك من الاحتيال أثناء السفر؟

ظهرت عمليات الاحتيال أثناء السفر منذ سنوات عديدة، وما زال المحتالون في بحث مستمر عن طرق جديدة لاستهداف السياح ومحاولة سرقة معلوماتهم وبياناتهم الشخصية.

وتوجد مجموعة من الإرشادات للحماية من الوقوع ضحية للاحتيال الذي يتعرض له الكثيرون أثناء السفر بسبب ضعف إجراءات السلامة، والدخول على شبكات إنترنت غير موثوقة بشكل كامل، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

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أولاً عند التخطيط للرحلة

لا تقم أبداً بالضغط على الإعلانات المنبثقة أو الموجودة على الشريط الجانبي، والتي تتسبب في تثبيت البرامج الضارة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وعند قيامك بإجراء الحجوزات الفندقية عبر الإنترنت، تأكد من أن الموقع المُستخدم قانوني وغير وهمي.

ويجب التأكد من أن العنوان الفعلي والرموز الهاتفية المحلية مذكورة وفقاً للموقع الجغرافي، والحصول على كافة تفاصيل الرحلة بشكل مكتوب قبل إجراء الدفعة النهائية.

ويجب أن لا تتعامل مع أي شركة تطلب منك الدفع عبر بطاقة هدايا مدفوعة مسبقاً بدلاً من البطاقة الائتمانية؛ إذ إنها ستكون عملية احتيالية.

ثانياً حجز الرحلة

تعامل مع وكالة أو شركة سفريات معتمدة وموثوقة في تقديم الرحلات، ولا تستعجل في عملية الحجز، إلا بعد الحصول على معلومات كافية عن الشركة.

وعند التعامل مع شركة سفريات، تأكد من أنك تتصل بالرقم الصحيح لخدمة العملاء، وتحقّق دوماً من مُحدد موقع المعلومات (URL) الخاص بالموقع الإلكتروني من أجل التأكد من أنه بروتوكول نقل النص الفائق الآمن (HTTPS) (موقع إلكتروني آمن) قبل القيام بإدخال أي معلومات شخصية.

ويجب أن تتواصل مع المسؤول عن مكان إقامتك خلال العطلة من خلال الموقع الإلكتروني القانوني فقط، وتحقق من عنوان الإقامة على الإنترنت أو على خرائط جوجل (Google Maps).

ثالثا أثناء الرحلة

لا تقم على الإطلاق بتقديم أي معلومات عن البطاقة الائتمانية الخاصة بك من خلال الهاتف لإجراء حجز في المطعم أو لتسديد الدفعات، ولا تقم بالانضمام إلى أي شبكة إلكترونية إلا بعد التأكد من أن اتصال الإنترنت اللاسلكي (Wi-FI) آمن، ويتم تقدمته من الفندق.

ويجب دوماً باستخدام جهاز الصراف الآلي الموجود داخل الفندق / فرع أي بنك رئيسي (وليس الأكشاك)، وعندما تكون في الخارج، تأكد من الاتصال بالشرطة أو القنصلية في حال تم إبلاغك بأنك انتهكت أي من القوانين وعليك أن تدفع غرامة.

لابد من الحصول على إيصال بكافة الدفعات التي تقوم بإجرائها أثناء الرحلة، من أجل الاحتفاظ بسجل للمعاملات.

رابعاً عند العودة

عند العودة من الرحلة، قم بمعاينة حساباتك / كشوفات حساباتك بدقة؛ للتحقق من وجود أي رسوم مفروضة على معاملات لم تقم أنت بإجرائها.