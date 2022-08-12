مصر.. إجراءات ترشيد الكهرباء والطاقة تطال المطارات

في إطار خطة الحكومة المصرية لترشيد استخدام الكهرباء والطاقة، بدأت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية خطة لترشيد استخدام الطاقة من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات المكثفة بالتزامن مع خطة الدولة لتوفير الطاقة.

ووفق بيان، كشف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، محمد محروس، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات الحكومة بترشيد استخدام الطاقة في كافة الهيئات والشركات القابضة والتابعة والمنشآت التابعة لوزارة الطيران من خلال اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه.

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وأوضح أن خطة الترشيد تشمل الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة من خلال تبني سياسة شراء الأجهزة الموفرة والإحلال والاستبدال لنظام الإنارة الحالي بنظام إنارة الليد وصيانة أجهزة التكييف لضمان كفاءة العمل بكافة الشركات التابعة.

ومن المقرر، أن تم تغيير نمط الإضاءة بمطار القاهرة وتقليل استخدام الأجهزة وفصل الإنارة في غير أوقات التشغيل، واستبدال أنظمة الإضاءة إلى نظام الليد بسور مطار شرم الشيخ على طول 14 كيلو متر وإنارة تراماك مطار سفنكس وإنارة تراماك مطار العاصمة، وتصميم وتنفيذ محطة سيدي براني للمساعدات الملاحية لتعمل بالكامل عن طريق الطاقة الشمسية، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة جميع محطات الملاحة ومعدات منظومة التغذية الكهربية لأنظمة أعلى كفاءة وأكثر اعتمادية توفيراً للطاقة.

وأوضح "محروس"، أن الإجراءات تشمل تغيير نظام الإضاءة بنادي إيروسبورت من كشافات ميتال هاليد 2000 وات إلى كشافات ليد 450 وات بمعدل توفير 84% سنوياً، وعمل صيانة دورية للتكييفات المركزية بالنادي وتحسين معامل القدرة في غرف الكهرباء لتحسين أداء المنظومة الكهربائية وتقليل الاستهلاك، وفي شركة إيروتيل تم تركيب حساسات حركة بالممرات والحمامات لفصل الإضاءة في حالة عدم تواجد مستخدمين واستخدام نظام تشغيل وحدات تبريد المياه المثلجة وفق حالات الطقس وظروف التشغيل ونظام التحكم الأوتوماتيكي لتشغيل المصاعد.

فيما يتعلق بتوفير استخدام المياه، فإنه يتم إعادة تدوير المياه عن طريق محطات معالجة في معظم المطارات المصرية وإدراج اشتراطات بيئية ملزمة لجميع المشروعات بتقديم دراسة تقييم بيئي للمشروع قبل تنفيذه وعزل الخزانات الخرسانية المضادة للبكتيريا والخدش، مما يؤدي لتوفير المياه المهدرة والتسريب.

كما تم العمل بنظام الري بالتنقيط والرزاز في نادي إيروسبورت، وتركيب موفرات المياه في إيروتيل، واستخدام المياه العكرة في أعمال الري في كافة الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.