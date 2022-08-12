مصر تتعاقد مع McCann الأميركية لتنفيذ حملة ترويجية للسياحة

تعاقدت وزارة السياحة والآثار المصرية، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مع واحدة من كبرى وكالات الإعلان الدولية المتخصصة وهي شركة McCann الأميركية، لتقوم بتنفيذ الحملة الترويجية لمصر.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن التعاقد يأتي في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر والتي أعدها تحالف كندي إنجليزي خلال عام 2021، وذلك في ظل المستجدات العالمية السياسية والصحية التي يشهدها العالم والتي ألقت بظلالها على حركة السياحة في العالم وغيرت من اتجاهات السياحة ومن آليات الترويج السياحي.

مادة اعلانية

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة عمرو القاضي، إن الشركة ستقوم بتنفيذ عدد من المهام والخطط من خلال آليات الترويج المختلفة منها ابتكار العديد من الأفكار الإبداعية المختلفة، وإعداد مواد ومنشورات دعائية على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختلفة، وإقامة عدد من الفعاليات الترويجية في مصر والخارج، وإنتاج المواد الإعلانية لكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والإلكترونية، وإعداد وحجز وشراء المساحات الإعلانية على مختلف وسائل الإعلام في الأسواق المختلفة من تلفزيون وصحافة، ووسائل إلكترونية، وإعلانات طرق، وغيرها.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق الحملة الترويجية في الربع الأخير من العام الجاري، تزامناً مع قيام وزارة السياحة والآثار بتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات الهامة منها الاحتفال بيوم السياحة العالمي والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، وذكرى مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، والاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وأضاف أنه يتزامن أيضاً مع الزخم الإعلامي الدولي في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وقال عمرو القاضي إن الحملة الترويجية سوف تستهدف الحملة عددًا من الدول المختلفة.

وتم اختيار الوكالة الإعلانية بعد منافسة بين العديد من وكالات الإعلان المحلية والدولية وبناء على المقترحات الإبداعية التي تقدمت بها الشركات.

وشركة McCann تأسست في الولايات المتحدة الأميركية منذ 110 أعوام وهي عضو في مجموعة IPG القابضة الدولية للخدمات التسويقية والإعلامية، كما أن لديها 300 مكتب في أكثر من 120 دولة حول العالم ويعمل بها أكثر من 20 ألف متخصص في الإعلان.