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 طيران ناس: نمو عدد المسافرين 120% في النصف الأول

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طيران

طيران ناس: نمو عدد المسافرين 120% في النصف الأول

ونمو 57% في عدد الرحلات

دبي - العربية.نت

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سجلت شركة طيران ناس السعودية نموا في عدد المسافرين بنحو 120% إلى 4 ملايين مسافر في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 1.8 مليون مسافر خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفع عدد الرحلات التي تقوم طيران ناس بتشغيلها بنسبة 57% في النصف الأول، مع تدشين 16 وجهة دولية وزيادة 12 طائرة منذ مطلع 2021 وحتى يونيو الماضي.

ووافق مجلس إدارة الشركة على زيادة عدد الطائرات إلى 250 طائرة جديدة ضمن خطة التوسع الاستراتيجية التي أطلقها بداية العام الحالي.

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