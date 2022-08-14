 طيران ناس: نمو عدد المسافرين 120% في النصف الأول

سجلت شركة طيران ناس السعودية نموا في عدد المسافرين بنحو 120% إلى 4 ملايين مسافر في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 1.8 مليون مسافر خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفع عدد الرحلات التي تقوم طيران ناس بتشغيلها بنسبة 57% في النصف الأول، مع تدشين 16 وجهة دولية وزيادة 12 طائرة منذ مطلع 2021 وحتى يونيو الماضي.

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ووافق مجلس إدارة الشركة على زيادة عدد الطائرات إلى 250 طائرة جديدة ضمن خطة التوسع الاستراتيجية التي أطلقها بداية العام الحالي.