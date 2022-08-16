أسعار تذاكر الطيران من الإمارات تتضاعف 4 مرات

وصلت أسعار تذاكر الطيران من دولة الإمارات إلى أكثر من أربعة أضعاف المعدلات العادية في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس. ويرجع ذلك إلى حركة السفر الوافدة الكثيفة بشكل غير عادي من الوجهات الرئيسية مثل الهند وباكستان والمملكة المتحدة ومصر.

يسافر الكثير من العائلات والأفراد الوافدون إلى بلدانهم الأصلية لقضاء الإجازات خلال العطلة الصيفية. وتشهد حركة السفر الوافدة قفزة هائلة في الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس قبل إعادة افتتاح المدارس في الإمارات.

مادة اعلانية

يتوقع وكلاء السفر أن مباراة الكريكيت بين الهند وباكستان ضمن منافسات كأس آسيا القادمة في الإمارات، ستعطي دفعة على الأرجح لحركة السفر الواردة في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، بينما سيظل سفر الشركات قويًا أيضًا، وفق ما أفادت به khaleej Times.

وتختلف أسعار تذاكر الطيران حسب خطوط الطيران والمسارات. لكن في المتوسط​، ارتفعت أسعار تذاكر الطيران أربع مرات في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس عند مقارنتها بالأيام العادية، بحسب khaleej Times.

شبه القارة الهندية هي القطاع الرئيسي الذي يشهد أكبر عدد من الزيارات وارتفاع أسعار الرحلات الجوية هذه المرة.

وقد شهدت الإمارات العربية المتحدة حركة سفر عالية للغاية هذا العام، حيث تم تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا بعد عامين، مما عزز معنويات السفر.