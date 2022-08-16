مصر.. بدء تحويل مجمع التحرير إلى فندق باستثمارات 200 مليون دولار

وقعت شركة CAIRO HOUSE الممثلة لتحالف شركات أميركية، عقود الشراكة مع عدد من الشركات للإعلان عن بدء العمل في أعمال تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير.

ويضم التحالف مجموعة "غلوبال ventures" ومجموعة "أوكسفورد كابيتال" وشركة "العُتيبة للاستثمار".

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ويقدر حجم الاستثمارات في المشروع بـ 200 مليون دولار، وتهدف خطة التطوير لتحويل مجمع التحرير إلى مبنى فندقي فاخر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

كان التحالف الأميركي، الذي يضم مجموعة "غلوبال فينتشرز"، ومجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وشركة "العتيبة للاستثمار"، قد فاز بالمشروع بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، ليفوز التحالف الأميركي بأفضل عرض فني ومالي، هذا بالإضافة إلى ما يتمتع به التحالف من سابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المباني التاريخية في أميركا وأوروبا.

وتأتي أهمية تطوير مجمع التحرير لقيمته التاريخية والرمزية لدى الشعب المصري، كونه الموقع الحكومي الأكثر شهرة في وسط القاهرة بميدان التحرير، وتتضمن استراتيجية صندوق مصر السيادي في هذا الشأن تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات (فندقي -تجاري- إداري – ثقافي)، وليتناغم مع طبيعة وجهود التطوير التي تقوم بها الدولة في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية.