هيئة الطيران المدني السعودية: لا تغيير لموقع مطار الطائف

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، إنه لا صحة لتغيير موقع مطار الطائف الدولي، والذي سبق أن تم تحديده شرقي المحافظة.

وجاء رد الهيئة تعليقا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن تغيير موقع مطار الطائف الدولي بسبب عدم جودة وصلاحية التربة.

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وأكدت الهيئة أن ما تردد في هذا الشأن عار من الصحة، وأنه لم يطرأ أي جديد في موقع المطار، نقلاً عن صحيفة "عكاظ".