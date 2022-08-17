مطارات ألمانية توظف 150 عاملاً فقط من تركيا لسد نقص في العمالة

قال مصدر بقطاع الخدمات الأرضية إن حوالي 150 عاملا من تركيا سيجري توظيفهم في مطارات ألمانية، وهو عدد أقل كثيرا من الرقم الذي كان متوقعا في البداية على الرغم من نقص في الموظفين تسبب في فوضى للسفر خلال موسم العطلات الصيفية المزدحم.

وفي أواخر يونيو/حزيران، أعلنت الحكومة الألمانية عن خطط لتسريع أذون العمل والتأشيرات لبضعة آلاف من عمال المطارات الأجانب، وبشكل رئيسي من تركيا، للمساعدة في تخفيف فوضى السفر الصيفية التي أصابت المسافرين لقضاء العطلات بالاحباط.

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لكن توماس ريختر رئيس جمعية أرباب العمل للخدمات الأرضية في المطارات قال لرويترز إن مطاري ميونيخ ونورمبرج فقط قاما بتوظيف عمال من تركيا بموجب عقود مؤقتة ستنتهي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشارت اتحادات صناعية إلى نقص يبلغ حوالي ألفي عامل في مطارات ألمانيا.

لكن العمال الأجانب يخضعون لنفس الفحوصات الأمنية التي تجرى لعمال المطارات المحليين قبل أن يسمح لهم بالعمل وهو ما يطيل أمد عملية التوظيف.

وقال ريختر إن معظم المطارات ينتهي بها الحال إلى عدم توظيف عمال أجانب لأن عملية جلبهم إلى ألمانيا ستستغرق وقتا طويلا في حين توشك العطلات الصيفية على الإنتهاء.