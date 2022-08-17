مطار دبي يشهد زيادة في حركة المسافرين ويرفع توقعاته السنوية

قالت الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 14 مليوناً سافروا عبر المطار في الربع الثاني، في حين رفعت توقعاتها للعام إلى 62.4 مليون مسافر.

كان هذا هو الربع التاسع على التوالي الذي يشهد أعداداً أكبر من المسافرين مقارنة بالربع السابق، مع ارتفاع الطلب على السفر الدولي وسط تخفيف قيود الحد من تفشي جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم.

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وقالت "مطارات دبي" في بيان، إن مطار دبي فحص 14.2 مليون مسافر في الفترة من أبريل إلى يونيو، أي ما يقرب من ثلاثة أمثال ما تم تسجيله في نفس الفترة من العام السابق عند 4.9 مليون مسافر.

استقبل المطار، وهو الأكثر ازدحاماً بالمسافرين الدوليين في العالم، 27.9 مليون مسافر في النصف الأول، أي أكثر من ضعف العدد قبل عام وأقل بقليل مما تم تسجيله في العام 2021 بالكامل عند 29.1 مليون مسافر.

وقالت الشركة المشغلة، إنها تتوقع أن يستقبل المطار الآن 5.6 مليون مسافر في المتوسط كل شهر حتى بقية العام، معدلة بالرفع توقعاتها السنوية 7%.

وذكرت "مطارات دبي"، أن مطار دبي الدولي استعاد 67.5% من حركة المسافرين قبل الجائحة، لتقارن الستة أشهر الأولى من هذا العام بالفترة نفسها من العام 2019.

وسجل المطار انخفاضاً في أحجام الشحن 18.9% في النصف الأول من العام إلى 910075 طناً. وعزت "مطارات دبي" أحد أسباب ذلك إلى تخفيض الطاقة الاستيعابية لمدة 45 يوماً، للقيام بأعمال صيانة مقررة للمدارج.

كما نقلت شركات الشحن الكبرى رحلاتها إلى مطار آخر بدبي في مارس.