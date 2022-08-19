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مسؤول: حركة الشحن الجوي في الصين تعود إلى طبيعتها

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طيران مطار في الصين
مطار في الصين
طيران

مسؤول: حركة الشحن الجوي في الصين تعود إلى طبيعتها

في النصف الأول من هذا العام

بكين – شينخوا

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عادت حركة الشحن الجوي في الصين إلى طبيعتها مؤخرا بعد أن سجلت انتعاشا على شكل حرف V في النصف الأول من هذا العام، حسبما قال مسؤول في الطيران المدني يوم أمس الخميس.

وفي يوليو، نقلت صناعة الطيران المدني ما مجموعه 539 الف طن من البضائع والبريد، بزيادة 28.3% مقارنة بأبريل، حسبما قال ليانغ نان، مدير إدارة النقل في هيئة الطيران المدني الصينية، في مؤتمر صحافي.

وخلال الفترة من يناير إلى يوليو، أكملت الصناعة ككل 163 الف رحلة لنقل البضائع، بما في ذلك 117 الف رحلة دولية.

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وقال ليانغ إن قدرة الشحن الجوي على دعم سلاسل الصناعة والتوريد تعززت بشكل كبير، حيث وسعت العديد من شركات الخدمات اللوجستية للطيران الخدمات المستهدفة للشركات التي تحتاج إلى تسليم الإمدادات دون عوائق خلال تفشي كوفيد-19.

وتم تشغيل مطار أتشو هواهو في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وهو أول مطار مركزي للشحن المهني في آسيا والرابع من نوعه في العالم، في يوليو، ما سيعزز القدرة التنافسية الدولية للوجستيات الطيران الصينية، وفقا لليانغ.

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