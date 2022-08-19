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"هيئة السياحة السعودية": 62 مليون زيارة في المملكة خلال 2022

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سياحة السعودية

"هيئة السياحة السعودية": 62 مليون زيارة في المملكة خلال 2022

بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 5.3%

دبي - العربية.نت

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كشفت هيئة السياحة السعودية عن مؤشر الأداء لعام 2022؛ حيث وصل عدد الزيارات الخارجية للمملكة إلى 29.5 مليون زيارة في عام 2022، فيما تستهدف في 2030، الوصول إلى 55 مليون زيارة خارجية.

وذكرت هيئة السياحة السعودية، عبر موقعها على شبكة الإنترنت، الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، أن إجمالي عدد الزيارات في السعودية 62 مليون زيارة.

وبلغ عدد الفرص الوظيفية الجديدة خلال 2022، نحو 836 ألف فرصة جديدة، فيما بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 5.3%.

وقالت الهيئة إن القطاع السياحي يُعد أحد أهم ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030؛ للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، وتوفير فرصة عمل للمواطنين. وتضم منظومة السياحة كلًّا من (وزارة السياحة، وصندوق التنمية السياحي، والهيئة السعودية للسياحة)، والتي تتكامل أدوارها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتحقيق طموحات ومستهدفات القطاع.

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