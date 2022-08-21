مصر تسرع خطوات إطلاق طيران اقتصادي منخفض التكلفة

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الأحد، مع وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي، الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة الطيران منخفض التكاليف "إير سفنكس".

وأكد رئيس الوزراء في بيان، على أهمية المضي في تنفيذ هذه الخطوة، بالنظر إلى الآثار الإيجابية المنتظرة، على تنشيط حركة السياحة الوافدة، من خلال إتاحة رحلات دولية ومحلية بتكلفة أقل للمقاصد السياحية المصرية.

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وخلال الاجتماع استعرض وزير الطيران المدني نتائج التنسيق الذي يتم بين وزارته ووزارة السياحة والآثار، لبدء تشغيل منظومة الطيران منخفض التكاليف، لافتاً إلى أنه تم التوافق على بعض الضوابط، تتضمن البدء بعدد من الطائرات كمرحلة أولى، ثم زيادة العدد تدريجياً في ضوء نتائج التشغيل وتقييم التجربة.

وأشار الوزير إلى الاستعانة بطائرات ذات طراز حديث منخفض الانبعاثات، ووجود سعر موحد وتوقيتات محددة طوال العام، مع طرح الحجز عبر المنصات الإلكترونية.

وأضاف عباس أنه تم مخاطبة شركات تأجير الطائرات العالمية للحصول على عروض تأجير طائرات متوسطة المدى، وفقاً لمحددات تتماشى مع نموذج الشركات منخفضة التكاليف، موضحاً أن دراسة العروض المقدمة خلصت إلى التعاقد على استئجار عدة طائرات، ستصل تباعاً.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات فض التشابكات المالية بين وزارة الطيران، ووزارة البترول، من خلال التصرف في عدد من الأصول التي تمتلكها الوزارة، بما يسهم في حل هذه المشكلات المتراكمة.