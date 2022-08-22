إشغالات شبه كاملة على رحلات الطيران القادمة إلى الإمارات

قال عدد من خبراء السفر والطيران في دولة الإمارات، إن الطلب على تذاكر العودة إلى الدولة مع نهاية موسم الإجازات، قد شهد ارتفاعاً كبيراً وقفزات فاقت التوقعات خاصة على الرحلات القادمة من الدول العربية أو الأوروبية.

وأفاد هؤلاء بأن موسم الصيف الجاري، شهد ارتفاعاً في أعداد المسافرين الراغبين في قضاء إجازاتهم خارج الدولة، خاصة عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية، ورغبة الكثيرين في زيارة عائلاتهم مع عودة حركة الرحلات إلى وضعها الطبيعي.

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ويقول عمر العلي عمر العلي الرئيس التنفيذي لشركة "نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية": "لقد ارتفعت أسعار التذاكر في العالم أجمع، ويعود ذلك إلى موسم الصيف وارتفاع الطلب على السفر، إلى جانب ارتفاع أسعار وقود الطائرات، وقد أثر ذلك في توجهات المسافرين في اختيار وجهات السفر"، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأضاف العلي أن "عدم تمكن الكثير من الأفراد والعائلات من السفر في العامين الماضيين، قد دفعهم للحجز والسفر خلال موسم الصيف الحالي، مما ضغط على حركة الحجوزات بشكل كبير سواء في رحلات الذهاب أو الإياب، مما أسهم في رفع الأسعار لأرقام قياسية خلال موسم الصيف، خاصة مع رغبة المسافرين التوجه إلى أي وجهة تتناسب مع إمكانياتهم للاستمتاع بإجازة الصيف في الخارج".