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قطاع الطيران العالمي يواجه نقصا بـ80 ألف طيار.. منطقتنا الأكثر تأثرا!

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طيران

قطاع الطيران العالمي يواجه نقصا بـ80 ألف طيار.. منطقتنا الأكثر تأثرا!

"إياتا": تعافي عدد المسافرين بنسبة 98% من مستويات ما قبل كورونا في 2024

دبي - العربية.نت

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كشفت دراسة لشركة الاستشارات "أوليفر وايمان"، أن قطاع الطيران العالمي سيواجه نقصاً بـ 80 ألف طيار بحلول عام 2032.

وأشارت الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط قد تكون واحدة من أولى المناطق التي ستتأثر بهذا النقص بنحو 3 آلاف طيار العام المقبل.

وحسب الدراسة، يستمر الطلب على السفر الجوي في التعافي بسرعة، إضافة إلى دخول لاعبين جدد إلى السوق ما سيزيد الطلب على الطيارين. والمشاريع السياحية الكبيرة التي تحدث في المنطقة.

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وأشارت إلى تأثر القطاع بحالات التسريح المرتبطة بكورونا، وانخفاض عدد الطيارين المعتمدين، وحالات التقاعد.

ويتوقع اتحاد السفر الجوي الدولي "إياتا"، تعافي عدد المسافرين في المنطقة بنسبة 98% من مستويات ما قبل "كوفيد- 19" بحلول عام 2024، على أن يتجاوز تلك الأرقام بحلول عام 2025.

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