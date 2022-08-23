طيران
مطار غاتويك يعود للعمل بطاقته الاستيعابية الكاملة مع استمرار القيود في هيثرو
"غاتويك" يوظف 400 موظف أمن للمساعدة في حل أزمة العمالة
يشهد مطار غاتويك في لندن العودة للعمل بطاقته الاستعابية الكاملة هذا الشهر مع استمرار القيود في مطار هيثرو على عدد الرحلات خلال فصل الشتاء.
ويأتي قرار عودة مطار غاتويك للعمل بطاقته الاستيعابية الكاملة بعد أن زاد مطار هيثرو القيود المفروضة على عدد المسافرين المغادرين حتى أكتوبر.
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ووظف غاتويك 400 موظف أمن للمساعدة في حل أزمة العمالة لتقليص النقص في المطارات.
ورفع المطار توقعات الطاقة الاستيعابية للمسافرين إلى 32.8 مليون مسافر في السنة.
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