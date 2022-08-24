طيران الإمارات
شركة طيران إيجيان اليونانية تبرم اتفاقا للمشاركة في الرمز مع طيران الإمارات
ستسمح الاتفاقية لإيجيان بتوسيع شبكتها الدولية عبر دبي
قالت إيجيان ايرلاينز، أكبر شركة طيران في اليونان، اليوم الأربعاء إنها أبرمت اتفاقية للمشاركة في الرمز مع طيران الإمارات مما يسمح للشركتين كلتيهما بعرض المزيد من الوجهات على المسافرين.
وسيكون بمقدور المسافرين على طيران الإمارات السفر إلى ثماني وجهات في اليونان عبر أثينا، بينما ستسمح الاتفاقية لإيجيان بتوسيع شبكتها الدولية عبر دبي.
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وتسًير إيجيان حاليا رحلات إلى 138 وجهة في الداخل والخارج على أسطول من 64 طائرة، من بينها طائرات إيرباص الجديدة إيه320 وإيه320 نيو.
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