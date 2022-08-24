وزير السياحة: أكثر من 2.5 مليون سائح وصلوا الأردن خلال 7 أشهر

قال وزير السياحة والآثار في الأردن نايف الفايز، إن عدد السياح القادمين إلى المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تجاوز 2.5 مليون سائح، محققاً ارتفاعاً بنسبة 220.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف خلال ورشة عمل حول تطوير المنتج السياحي بالأردن: "ارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 204.5%؛ ليصل إلى نحو 2.034 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".

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وأشار الفايز إلى أن أعداد السياح القادمين للمملكة وأرقام الدخل السياحي تجاوزت الأرقام المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021- 2025، حيث كان عدد السياح المستهدف بالاستراتيجية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 1.88 مليون سائح، والدخل المستهدف لنفس الفترة 1.593 مليار دينار، حسب وسائل إعلام محلية في الأردن.

"تطوير المنتج السياحي من أهم المحاور التي جرى تضمينها في الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021-2025" وفق الفايز الذي أكّد أن تطوير المنتج سيساهم في تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية، وجذب المزيد من السياح.