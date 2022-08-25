مونديال 2022.. السعودية تمنح المشجعين تأشيرات دخول متعددة إلى أراضيها

أعلنت السعودية أنها ستمنح تأشيرات متعددة الدخول لجميع حاملي بطاقة (هيّا) لمشجعي كأس العالم في كرة القدم المقرّرة نهاية العام في قطر المجاورة.

وستقام نهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي في الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 من ديسمبر/كانون الأول للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.

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وتعد بطاقة "مشجع هيّا" وثيقة تعريف شخصية إلزامية للمشجعين لحضور مباريات العرس الكروي.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان مساء الأربعاء أن المملكة "ستسمح لحاملي بطاقة مشجّع هيّا للدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية".

وأوضحت أنّه "يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في المملكة لمدة 60 يوماً"، مشيرة إلى أنها تتيح "الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة".

ويأتي القرار السعودي لإنعاش قطاعي السياحة والضيافة لديها.

وبدأت السعودية في منح تأشيرات دخول إلكترونية لمواطني 49 دولة في سبتمبر/أيلول 2019.

وتتوقع قطر أن يزورها 1.2 مليون شخص خلال فترة المونديال.

ومع تزايد الضغوط لإيجاد مساكن وغرف لمئات آلاف المشجعين، ستسيّر الخطوط السعودية والكويتية وشركة "فلاي دبي" والطيران العماني أكثر من 160 رحلة يومية اعتباراً من 20 نوفمبر/تشرين الثاني للذهاب والعودة خلال 24 ساعة من الدوحة وإليها لمتابعة المباريات.

ووافقت دول الخليج على تسهيل الإجراءات الإدارية للمشجعين الذين سيمرّون في دولهم. ويستعد مطار دبي لوضع إجراءات للسفر من شأنها "جعل التنقل أسهل بكثير" بين الإمارات وقطر.

وتشارك السعودية في المجموعة الثالثة في كأس العالم إلى جوار الأرجنتين والمكسيك وبولندا. ومن المتوقع توافد أعداد كبيرة من السعوديين لتشجيع "الأخضر" خلال مشاركته السادسة في البطولة.