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الكرملين يهدد بالرد حال أوقف الاتحاد الأوروبي تأشيرات دخول للروس

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روسيا و أوكرانيا

الكرملين يهدد بالرد حال أوقف الاتحاد الأوروبي تأشيرات دخول للروس

يستبعد فرض حظر شامل على منح تأشيرات للروس في غياب توافق حول هذا الإجراء

دبي - العربية.نت

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حذر الكرملين الثلاثاء من أن روسيا سترد إذا قرر الاتحاد الأوروبي تعليق منح تأشيرات دخول للروس، ردا على هجوم موسكو في أوكرانيا.

يأتي هذا التحذير فيما تريد بعض الدول منع السياح الروس من دخول أوروبا، بينما تفضل دول أخرى إجراء أكثر رمزية مثل تعليق اتفاقية تنص على تسهيلات إصدار التأشيرات لفئات معينة من الروس.

سيكون هذا النقاش في قلب المحادثات بين وزراء الخارجية الأوروبيين الذين يجتمعون الثلاثاء والأربعاء في براغ، وفق فرانس برس.

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وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "نعلم أن هناك وجهات نظر مختلفة بين الأوروبيين ونتابع ذلك عن كثب. هذا قرار خطير للغاية يمكن اتخاذه بحق مواطنينا ولا يمكن أن يمر هذا القرار دون رد".

وأضاف "من خلال ردنا علينا أن نضمن خدمة مصالحنا على أفضل وجه ونحمي مصالح مواطنينا. ولا نعرف بعد الإجراءات" التي سيتخذها الأوروبيون.

وقال بيسكوف "شيئا فشيئا تُظهر بروكسل كما العواصم الأوروبية افتقارا تاما للحكمة... انعدام المنطق هذا الذي يقترب من الجنون هو الذي يسمح بمناقشة مثل هذه الإجراءات المتصلة بالتأشيرات".

فرضت دول أوروبية مجموعة عقوبات اقتصادية على روسيا لمعاقبة موسكو على هجومها على أوكرانيا.

فيما يتعلق بالتأشيرات، يستبعد فرض حظر شامل على الروس في غياب توافق حول هذا الإجراء الذي طالب به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

مثل هذا الحظر لإصدار تأشيرات للسياح الروس في فضاء شنغن والذي سيكون إجراء غير مسبوق، تطالب به بشكل خاص دول البلطيق، لكن ألمانيا تعارضه ولا تؤيده المفوضية الأوروبية.

تلقت 26 دولة في فضاء شنغن (22 دولة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين) 3 ملايين طلب تأشيرة إقامة قصيرة في عام 2021 لغايات مختلفة (السياحة والدراسة ورحلات العمل) والروس هم الأكبر عددا مع 536 ألف طلب.

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