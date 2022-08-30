مطار النجف بالعراق يعلن استمرار رحلاته من دون توقف

أعلن مطار النجف الدولي في العراق، اليوم الثلاثاء، استمرار رحلاته من دون توقف.

وقال مدير مطار النجف الكابتن حكمت أحمد، إن "مطار النجف الأشرف الدولي مستمر برحلاته ولم تتوقف الرحلات".

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وأعلنت سلطة الطيران المدني، أمس الاثنين، استمرار الرحلات في مطار بغداد الدولي، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

وجاء ذلك بعدما فرضت العمليات المشتركة حظراً شاملاً للتجوال في جميع المحافظات العراقية، على خلفية الأحداث التي تشهدها بغداد وبعض المحافظات منذ يوم أمس.