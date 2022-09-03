البرتغال تستقبل 1.8 مليون سائح في يوليو

استقبلت الفنادق البرتغالية في يوليو عددا قياسيا من السياح بلغ أكثر من 3 ملايين سائح بينهم 1.8 مليون أجنبي أي بارتفاع نسبته 6.3% مقارنة مع يوليو 2019.

وقالت وزارة الاقتصاد البرتغالية، في بيان ردا على البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء وبنك البرتغال إنه "أفضل شهر يسجل على الإطلاق" من حيث عدد السياح.

مادة اعلانية

خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، تجاوز عدد السياح عتبة 14.2 مليون شخص. وفي 2019، استقبل قطاع الفنادق البرتغالي عددا قياسيا بلغ 27 مليون شخص، وفق ما ذكرته فرانس برس.

بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في يوليو الماضي 8.6 مليون أي بارتفاع قدره 4.8% مقارنة مع يوليو 2019 آخر صيف قبل انتشار وباء "كوفيد-19" والذي شل تقريبا السياحة العالمية.

كان السياح الأجانب يشكلون أكثر من 87% من مجمل ليالي المبيت هذه ويتصدرهم البريطانيون وبعدهم الإسبان والأميركيون.

ارتفعت عائدات السياحة التي كانت تشكل حوالي 15% من إجمالي الناتج الداخلي قبل الوباء بنسبة 11% مقارنة مع يوليو 2019 كما أوضحت الحكومة.

وأكدت وزيرة الدولة للسياحة ريتا ماركيز أن "هذه الأرقام تظهر أن قطاع السياحة هو، مرة أخرى، محرك أساسي لاقتصادنا".

وأضافت كما ورد في البيان الحكومي أن البرتغال "تتميز مرة أخرى كواحدة من أكثر الوجهات تنافسية على الصعيد الدولي".