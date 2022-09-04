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أقدم وأطول نهر من صنع الإنسان يفتح أمام السياح

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قناة بكين-هانغتشو الكبرى في الصين (فرانس برس)
قناة بكين-هانغتشو الكبرى في الصين (فرانس برس)
سياحة

أقدم وأطول نهر من صنع الإنسان يفتح أمام السياح

يبلغ طول قناة بكين-هانغتشو الصينية الكبرى 1794 كيلومتراً ولها تاريخ يمتد لأكثر من 2500 عام

دبي - العربية.نت

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فُتحت قناة بكين-هانغتشو الكبرى في وسط مدينة تسانغتشو الصينية، وهي أقدم وأطول نهر من صنع الإنسان في العالم، للملاحة السياحية في الأول من سبتمبر، ما يمنح الزوار فرصة لعبور هذا الممر المائي الاصطناعي الذي يعد إحدى تحف الصين القديمة، وفق ما أعلنه مسؤول بحكومة مدينة تسانغتشو بمقاطعة خبي شمال الصين.

يعد افتتاح قسم تسانغتشو البالغ طوله 13.7 كيلومتر من القناة الكبرى، خطوة مهمة لدفع التنمية المنسقة لمنطقة بكين - تيانجين - خبي في شمال الصين.

ويبلغ طول قناة بكين-هانغتشو الكبرى 1794 كيلومترًا، ولها تاريخ يمتد لأكثر من 2500 عام.

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تبدأ القناة من بكين في الشمال وتنتهي في هانغتشو في الجنوب، وكانت بمثابة شريان نقل مهم في الصين القديمة.

ويمر حوالي ثُمن القناة عبر تسانغتشو، على بعد 180 كيلومتراً من بكين. وقد تم إعلان أكثر من 1000 كيلومتر من القناة موقع تراث عالمي في العام 2014.

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