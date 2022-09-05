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هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ضمن أفضل 10 بيئات عمل إقليمياً

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الهيئة تعمل على جعل رأس الخيمة كإحدى أفضل الأماكن للعيش والعمل. من المصدر
سياحة

هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ضمن أفضل 10 بيئات عمل إقليمياً

أصبحت الجهة الحكومية الحاصلة على أعلى تصنيف من "غريت بليس تو وورك"

دبي - العربية.نت

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عززت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة من جدارتها كمكان مفضل للعمل وذلك بعد تصنيفها ضمن قائمة العشرة الأوائل على مستوى الشرق الأوسط من قبل مؤسسة "جريت بليس تو وورك" العالمية المتخصصة بتقييم وتكريم بيئات العمل التي تتمتع بأعلى مستويات الموثوقية والأداء.

وأشار بيان صادر اليوم الاثنين، تلقت "العربية نت" نسخة منه، أن الهيئة أصبحت الجهة الحكومية في المنطقة الحاصلة على أعلى تصنيف.

وكانت الهيئة حصدت كذلك المرتبة السادسة في قائمة أفضل أماكن العمل في دولة الإمارات لعام 2022 عن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجرى تصنيفها كأفضل بيئات العمل لجيل الألفية وأفضل بيئات العمل في آسيا لعام 2022.

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وقال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، راكي فيليبس: "يأتي تصنيفنا ضمن أفضل أماكن العمل نتيجة سعينا لخلق بيئة عمل شاملة ومنصفة للجميع في المجال السياحي".

وأضاف: "كجزء من استراتيجيتنا في السياحة المتوازنة، فإن تركيزنا ما يزال منصباً على مستوى المعيشة، إذ نعمل على الارتقاء بمكانة إمارة رأس الخيمة كإحدى أفضل الأماكن للعيش والعمل وتربية الأسرة، بوجود مجتمع راسخ الأسس واقتصاد متنوع وبيئة مستدامة".

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