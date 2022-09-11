إيرادات السياحة في الإمارات تتجاوز 19 مليار درهم في النصف الأول من 2022

قال نائب رئيس دولة الإمارات، اليوم الأحد، في تغريدة إن إيرادات قطاع السياحة تجاوزت 19 مليار درهم (5.17 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2022.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء أن إجمالي عدد نزلاء الفنادق بلغ 12 مليون نزيل بنمو 42%، متوقعا "انتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم".