"السياحة الداخلية" تنعش المدن الساحلية في مصر

أكد عدد من أصحاب شركات سياحة محلية في مصر، أن أداء السياحة الداخلية خلال موسم الصيف هذا العام أفضل من الأعوام الماضية، رغم وجود ارتفاع في تكاليف الرحلات في هذه الفترة الحالية، مع تباين تقديرات البعض حول تلك الزيادات التي شهدتها أسعار الرحلات خلال الموسم الحالي مقارنة بالماضي، والتي تتراوح من 25 إلى %50.

وأوضح مختصون في مدينة الإسكندرية شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، أن الزيادة في أسعار رحلات السياحة الداخلية هذا العام نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وسعر صرف الدولار، والذي أثر بشكل مؤكد على قطاع النقل السياحي، نتيجة ارتفاع مستلزمات قطع غيار الحافلات وبنود الصيانة الدورية، ومن ثم في أسعار الخدمات المقدمة، بحسب صحيفة "المال" المصرية.

مادة اعلانية

وأضاف البعض أن هناك تزايدا في معدلات الطلب بشكل كبير على بعض المقاصد في رحلات السياحة الداخلية هذا العام في مقدمتها مرسى مطروح بشكل كبير نتيجة انخفاض أسعار المقدمة تكلفة الإعاشة، مقارنة ببعض المقاصد الأخرى مثل شرم الشيخ والغردقة.

في البداية، قال المهندس زين عبيدي، عضو لجنة السياحة في جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ومستشار منظمة السياحة العربية، إن رحلات السياحة الداخلية هذا الموسم منتظمة وتسير بشكل جيد وبما يحقق نتائج إيجابية على العاملين بالقطاع.

وأضاف أن الطلب على رحلات السياحة الداخلية، يركز بشكل كبير على بعض المقاصد في مقدمتها مرسى مطروح، ثم شرم الشيخ والغردقة، وسفاجا والعين السخنة على الترتيب.

ولفت إلى أن معدلات السياحة الداخلية هذا العام أعلى من العام الماضي بزيادة تقدر بنحو %50، رغم ارتفاع أسعار النقل الناتجة عن التضخم وزيادة سعر صرف الدولار والسولار وغيرها من العناصر الأساسية لعملية تشغيل الحافلات.

وكشف أن عددا كبيرا من حاجزي رحلات السياحة الداخلية، للمصريين العاملين في الخارج أو لأسرهم، لافتاً إلى أن هناك قطاعا عريضا من هؤلاء العاملين الذين عادوا لقضاء عطلتهم السنوية في مصر، وقاموا بالتوجه لحجز رحلات سياحة داخلية لبعض المقاصد ذات الأسعار المنخفضة إلى حد ما.

وأشار عضو لجنة السياحة في جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إلى أن نحو %25 من رحلات السياحة الداخلية من خلال شركات داخلية أو مصانع وهيئات للعاملين بها، أو من الأفراد وغيرها من الجهات.