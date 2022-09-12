مصر تعتزم مضاعفة عائدات السياحة إلى 30 مليار دولار

تعتزم الحكومة المصرية زيادة عائدات السياحة بأكثر من ثلاثة أضعاف على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار سنويا، من نحو 9 مليارات دولار العام الماضي، في محاولة لمساعدة القطاع على التعافي من الاضطرابات التي شهدها طيلة الأعوام القليلة الماضية.

مادة اعلانية

وتشير البيانات المتاحة إلى أن القطاع يتعافى بشكل تدريجي، حيث بلغت عائدات قطاع السياحة، الذي يعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، نحو 8.9 مليار دولار في العام 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويعد هذا المستوى أكثر من ضعف الإيرادات المسجلة في العام 2020 عندما أدت جائحة كورونا إلى تراجع عائدات السياحة بنحو 70%، لكنه لا يزال أقل من المستوى القياسي البالغ 13 مليار دولار في العام 2019.

يشير الهدف الطموح الذي وضعته الحكومة المصرية، إلى أنها لا ترى أن الأزمة الحالية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الجيوسياسية المستقبلية سيكون لها تأثير كبير على القطاع.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أعلنت وزارة المالية في مصر، عن توقعات متفائلة لعائدات القطاع في النصف الأول من 2022، والتي يبدو أنها لم تأخذ في حسبانها تأثير توقف تدفقات السياح الروس والأوكرانيين، الذين كانوا يمثلون قبل الحرب أكثر من 30% من إجمالي أعداد السياح الوافدين.

وأظهرت البيانات الحديثة الخاصة بميزان المدفوعات، تراجع عائدات السياحة بنسبة 21% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من 2022، وهو ما أرجعه البنك المركزي المصري، إلى تأثر القطاع سلبا بالأزمة الحالية.

في الوقت نفسه، تواصل الحكومة المصرية، مساعيها لجذب المزيد من السياح من الأسواق الأوروبية الأخرى، كما تبذل جهودا تشمل أيضا جذب السياح من الأسواق غير المستغلة في أميركا اللاتينية والأسواق الأخرى، بما في ذلك دول الخليج.

وفي منتصف مارس الماضي، أطلقت الحكومة عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا حملة ترويجية عالمية من أجل تعظيم الاستفادة من أسواق السياحة المربحة في أوروبا والولايات المتحدة. كما توسعت في أعداد الأشخاص المؤهلين للحصول على تأشيرة عند الوصول أو تأشيرة إلكترونية قبل الوصول، في خطوة تهدف إلى تسهيل دخول الأشخاص إلى البلاد من أجل دعم ذلك القطاع الحيوي.

وشدد رئيس الحكومة المصرية، على أهمية دور القطاع الخاص وضرورة وجود خطة تنفيذية تتضمن متطلبات وأهداف القطاع للمساعدة في تحقيق مستهدف الـ 30 مليار دولار.

وقال إنه التقى مؤخراً بالعديد من مستثمري قطاع السياحة، مؤكداً أن الحكومة ستواصل دعم القطاع كما فعلت في السنوات الماضية في ظل الأزمات المتعددة التي تضغط على القطاع.