دخل الأردن من السياحة يقفز 161% في 8 أشهر

أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، ارتفاع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 161.6% في أول ثمانية أشهر من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من 2021.

ونقل التلفزيون الأردني عن البنك المركزي أن الدخل السياحي بلغ نحو 2.584 مليار دينار (3.6 مليار دولار).

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وأضاف البنك أن إنفاق الأردنيين على السياحة خارج المملكة خلال نفس الفترة وصل إلى 712.2 مليون دينار، بارتفاع نسبته 89.4% على أساس سنوي، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

يشار إلى أن رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفع 1.6%، إلى 29.16 مليار دينار (41 مليار دولار)، مقابل 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.

وأظهرت الإحصاءات أن الدين الداخلي للأردن في نهاية النصف الأول بلغ 13.89 مليار دينار والدين الخارجي 15.26 مليار دينار.

وبذلك تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 88.4%، من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.