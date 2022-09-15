دبي تجذب 8.1 ملايين سائح دولي في 7 أشهر

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 8.1 ملايين سائح دولي مقابل نحو 2.85 مليون سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة نمو جاوزت 184.2%.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن البيانات، أن الهند حلّت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى دبي خلال الفترة الممتدة بين يناير ويوليو 2022، مسجلة أكثر من 975 ألف سائح، تلتها سلطنة عمان بنحو 880 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من السوق السعودية نحو 678 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 568 ألف زائر.

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وحلّت روسيا في المركز الخامس مسجلة نحو 348 ألف زائر، تلتها أميركا بنحو 309 آلاف زائر وفرنسا بنحو 234 ألف زائر، ثم ألمانيا بنحو 229 ألف زائر، فيما سجلت باكستان وإيران 224 و188 ألف زائر لكل منهما على التوالي.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو الماضي 141 ألف غرفة فندقية ضمن 774 منشأة فندقية، مقابل 129.3 ألف غرفة فندقية ضمن 718 منشأة في نهاية يوليو 2021.