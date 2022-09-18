الصين تسعى للحاق بأميركا.. تخطط لبدء سياحة الفضاء بحلول 2025

قد تتمكن الصين قريبًا من نقل المسافرين إلى حافة الفضاء في وقت مبكر من العام 2025، حيث من المحتمل أن تتكلف التذاكر ما بين 2-3 مليون يوان (286400 دولار - 429600 دولار)، وفقًا لما ذكره كبير علماء الصواريخ في البلاد.

تمضي السياحة الفضائية في طريقها نحو "ازدهار تام" في العام 2027، وفقًا لما قاله يانغ ييتشيانغ، الذي أسس شركة مدعومة من الحكومة الصينية للتحقيق في الاستخدام التجاري للصواريخ، كما شغل منصب المدير العام لمشروع صاروخ Long March 11 في العام 2018.

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أوضح يانغ ييتشيانغ في مقابلة مع "غلوبال تايمز"، أن قطاع سياحة الفضاء في الصين قد انتقل من عصر "1.0" يتميز بالتصنيع الأساسي والبحث والتطوير (R & D)، إلى عصر "2.0" المدعوم بالتطبيقات وقوى السوق.

ومن المتوقع أن يلحق القطاع بمستوى التطور الحاصل في الولايات المتحدة في غضون عشر سنوات.

قال يانغ ييتشيانغ إن السفر دون المداري يعد أكثر تطورًا من الناحية الفنية وملائمًا لغالبية الناس مقارنة بالأشكال الأخرى للسفر إلى الفضاء. وسيختبر الركاب فترة وجيزة من انعدام الجاذبية خلال الرحلة التي ستستغرق 10 دقائق، والتي ستأخذهم فوق خط كارمان، وهو الخط الذي يفصل الغلاف الجوي للأرض عن الفضاء.

في العام الماضي، قالت شركة CAS Space إنها تطور صاروخًا ومركبة فضائية أحادية المرحلة قابلة لإعادة الاستخدام، من شأنها تمكين الرحلات الفضائية. وتنفصل المركبة الفضائية بمجرد وصول الصاروخ إلى خط كارمان.

وعلى الرغم من أن سفينة الفضاء ستعود بمظلاتها إلى الأرض، إلا أن الصاروخ سيعود إلى الغلاف الجوي ويقوم بهبوط سلس باستخدام محركاته فقط.

تمتلك الأكاديمية الصينية للعلوم حصة في CAS Space، التي تم تأسيسها في العام 2018. وهي واحدة من كبرى شركات الفضاء الصينية التجارية المنشأة حديثًا.

ورد أن الشركة وقعت اتفاقية تعاون مع China Tourism Group، أكبر شركة سفر مملوكة للدولة في الصين، خلال يوليو، ووعدت بالعمل معًا لتعزيز تقنيات الفضاء التجارية وتطوير اقتصاد فضاء جديد، بما في ذلك السياحة الفضائية.

لدى الصين حتى العام 2021، نحو 370 مؤسسة تجارية مرتبطة بالفضاء، تعمل على اللحاق بسرعة بالولايات المتحدة في هذا المجال.

كانت شركة Virgin Galactic الأميركية أعلنت سابقًا أنها ستبدأ في تقديم رحلات فضائية مقابل 450 ألف دولار لكل تذكرة. وفي العام الماضي، أرسلت شركة SpaceX التابعة للملياردير إيلون ماسك أربعة ركاب إلى المدار، مما جعلها أول رحلة فضائية بدون رواد فضاء مدربين.

وذكرت شركة SpaceX أن المركبة التي تضم طاقمًا مدنيًا دارت حول الأرض لمدة ثلاثة أيام على ارتفاع 575 كيلومترًا، أي أعلى من المدارات الحالية لمحطة الفضاء الدولية. وفي أغسطس، أنهى مشروع جيف بيزوس التجاري Blue Origin، الذي يوفر خدمات رحلات الفضاء، مهمته السادسة لرحلات الفضاء البشرية.