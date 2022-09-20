.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الخطوط الكويتية تتسلم 3 طائرات إيرباص خلال الأسابيع المقبلة

  • الخط
الخطوط الكويتية إيرباص
الخطوط الكويتية
طيران

الخطوط الكويتية تتسلم 3 طائرات إيرباص خلال الأسابيع المقبلة

رفعت حجم طلبية سابقة من إيرباص من 28 طائرة إلى 31 طائرة، في صفقة قيمتها 3 مليارات دولار

الكويت - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الثلاثاء، أنها تستعد لاستلام ثلاث طائرات جديدة من نوع إيرباص خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت الشركة في بيان صحhفي، أن طائرتين من نوع إيرباص إيه330-800 ستصلان إلى الكويت يوم 28 سبتمبر الجاري، أما طائرة إيرباص إيه320 نيو فستصل في منتصف أكتوبر المقبل.

كانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت في فبراير، أنها رفعت حجم طلبية سابقة من إيرباص من 28 طائرة إلى 31 طائرة، في صفقة قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

إيلون ماسك يقلب سوق الإنترنت أثناء الطيران.. صناعة بمليارات الدولارات قصص اقتصادية إيلون ماسك إيلون ماسك يقلب سوق الإنترنت أثناء الطيران.. صناعة بمليارات الدولارات

وكشفت الشركة في حينها أن الطلبية الجديدة تشمل شراء تسع طائرات إيرباص إيه320نيو، وست طائرات من طراز إيه321 نيو، وثلاث طائرات من طراز إيه321 نيو إل.آر، وأربع طائرات إيه330-800 نيو، وسبع طائرات إيه330-900 نيو، وطائرتين إيه350-900.

ونقل البيان عن معن رزوقي الرئيس التنفيذي للشركة، قوله إن استلام الطائرات الجديدة "يأتي ضمن استراتيجية الخطوط الجوية الكويتية لتطوير وتحديث الأسطول بالكامل وضم طائرات متنوعة تمتلك أحدث التكنولوجيا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا على أعتاب معركة جديدة بسبب قبور إيزيوم روسيا على أعتاب معركة جديدة بسبب قبور إيزيوم
اكتشف المزيد