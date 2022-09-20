الخطوط الكويتية تتسلم 3 طائرات إيرباص خلال الأسابيع المقبلة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الثلاثاء، أنها تستعد لاستلام ثلاث طائرات جديدة من نوع إيرباص خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت الشركة في بيان صحhفي، أن طائرتين من نوع إيرباص إيه330-800 ستصلان إلى الكويت يوم 28 سبتمبر الجاري، أما طائرة إيرباص إيه320 نيو فستصل في منتصف أكتوبر المقبل.

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كانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت في فبراير، أنها رفعت حجم طلبية سابقة من إيرباص من 28 طائرة إلى 31 طائرة، في صفقة قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

وكشفت الشركة في حينها أن الطلبية الجديدة تشمل شراء تسع طائرات إيرباص إيه320نيو، وست طائرات من طراز إيه321 نيو، وثلاث طائرات من طراز إيه321 نيو إل.آر، وأربع طائرات إيه330-800 نيو، وسبع طائرات إيه330-900 نيو، وطائرتين إيه350-900.

ونقل البيان عن معن رزوقي الرئيس التنفيذي للشركة، قوله إن استلام الطائرات الجديدة "يأتي ضمن استراتيجية الخطوط الجوية الكويتية لتطوير وتحديث الأسطول بالكامل وضم طائرات متنوعة تمتلك أحدث التكنولوجيا".