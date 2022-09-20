مصر والأردن تعتزمان تنفيذ ترويج سياحي مشترك

ناقش وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، مع السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري بين الأردن ومصر.

وبحسب بيان لوزارة السياحة المصرية، فإن اللقاء تناول مناقشة سبل التعاون الثنائي بين مصر والأردن على المستوى السياحي والأثري وتنشيط الحركة السياحية بين البلدين، بالإضافة إلى المضي قدماً نحو تنفيذ برامج ترويجية وسياحية مشتركة للترويج للمعالم السياحية والأثرية في البلدين على المستوى البيني والدولي، وما يتميز به الأردن ومصر من منتجات سياحية مختلفة من ثقافية وشاطئية وترفيهية

مادة اعلانية

وناقش الطرفان العمل على تبادل الخبرات في مجال ترميم الآثار وتدريب الآثاريين لتأهيل فرق من الخبراء والفنيين في هذه المجالات التي تشهد اهتماما وتطوراً عالميا.

كما تم التأكيد على أهمية المضي قدما لمواصلة على ما تم تحقيقه من خطوات في مجالات التعاون السياحي البيني، ولاسيما متابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة الذي تم توقيعه بين وزارتي السياحة والآثار في مصر والأردن، وكذلك اتفاق توأمة بين مدينتي البترا الأردنية والأقصر المصرية في نوفمبر الماضي.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى التنسيق القائم بين فرق العمل المعنية بين البلدين لتوسيع إطار التعاون، والاستفادة وتشجيع التبادل السياحي البيني والمزايا التنافسية التي تتمتع بها كل منهما.

من جانبه، أكد السفير الأردني، على أن مصر تعد من أوائل المقاصد السياحية التي يفضل السياح الأردنيون زيارتها، وأشار خلال حديثه إلى اتفاقية التوأمة التي تم توقيعها في نوفمبر الماضي بين مدينتي الأقصر في مصر والبتراء في الأردن، مشيرًا إلى أهمية العمل على دفع التسويق السياحي المشترك.