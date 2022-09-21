هذه عروض الخطوط السعودية بمناسبة اليوم الوطني 92
شملت السفر خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2023
أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن عروضها على الرحلات الداخلية تحت شعار "في أغلى دار" بمناسبة اليوم الوطني 92 بالمملكة العربية السعودية.
وكشفت الشركة عبر منصتها على موقع التواصل العالمي "تويتر"، أن العرض على جميع المحطات الداخلية ذات الاتجاه الوحد فقط، والمتضمن إصدار التذكرة (الحجز) في الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2022، وبتاريخ السفر خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2023.
عرضنا على الرحلات الداخلية في أغلى دار 💚✈️#اليوم_الوطني_السعودي_92#وجهتنا_المستقبل#SV2030— السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) September 20, 2022
وبحسب إعلان الخطوط الجوية، يطبق العرض على درجة الضيافة وعلى الرحلات المباشرة فقط، وسيكون العرض على مقاعد محدودة، وتختلف نسبة العرض على حسب اختلاف درجة الحجز.
ووفقاً للعرض، فإنه متاح على قنوات البيع الإلكترونية، مع تطبيق الشروط والأحكام.
وتضمن سعر عروض الخطوط الجوية السعودية على الرحلات الداخلية على درجة الضيافة الاقتصادية قيمة 92 ريالا، بينما على درجة الضيافة الأساسية قيمة 192 ريالا.
-
الدولار عند أعلى مستوى في عقدين مع إعلان بوتين التعبئة وترقب قرار المركزياليورو لأدنى مستوى في أسبوعين اقتصاد
-
البنك المركزي الصيني: أسعار الفائدة الحالية معقولةقال البنك المركزي الصيني، إن أسعار الفائدة الحالية معقولة وتوفر مجالا لاتخاذ خطوات مستقبلية ضمن السياسة النقدية، في إشارة إلى إمكانية استئناف خفض ... نبض السوق
-
قيمة صادرات النفط السعودية تقفز 68.9% في يوليو إلى 114.2 مليار ريالارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 26.4% خلال يوليو الماضي، مسجلة 26.7 مليار ريال مقابل 21.1 مليار ريال سجلتها في الشهر نفسه من العام ... نبض السوق