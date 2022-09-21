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هذه عروض الخطوط السعودية بمناسبة اليوم الوطني 92

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الخطوط الجوية السعودية
الخطوط الجوية السعودية
سفر

هذه عروض الخطوط السعودية بمناسبة اليوم الوطني 92

شملت السفر خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2023

دبي - العربية.نت

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن عروضها على الرحلات الداخلية تحت شعار "في أغلى دار" بمناسبة اليوم الوطني 92 بالمملكة العربية السعودية.

وكشفت الشركة عبر منصتها على موقع التواصل العالمي "تويتر"، أن العرض على جميع المحطات الداخلية ذات الاتجاه الوحد فقط، والمتضمن إصدار التذكرة (الحجز) في الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2022، وبتاريخ السفر خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2023.

وبحسب إعلان الخطوط الجوية، يطبق العرض على درجة الضيافة وعلى الرحلات المباشرة فقط، وسيكون العرض على مقاعد محدودة، وتختلف نسبة العرض على حسب اختلاف درجة الحجز.

ووفقاً للعرض، فإنه متاح على قنوات البيع الإلكترونية، مع تطبيق الشروط والأحكام.

وتضمن سعر عروض الخطوط الجوية السعودية على الرحلات الداخلية على درجة الضيافة الاقتصادية قيمة 92 ريالا، بينما على درجة الضيافة الأساسية قيمة 192 ريالا.

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