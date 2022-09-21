رئيس الخطوط القطرية يحذر: قطاع الطيران في خطر
بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية
قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، إن قطاع الطيران سيكون عرضة للخطر إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وكان الباكر يتحدث في مؤتمر في الدوحة نظمه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).
من جانبه، أكد المدير العام لـ IATA، ويلي والش أنه سيتم عكس أسعار النفط المرتفعة في أسعار تذاكر الطيران.
وأشار إلى أن الخطوط الجوية لن ترى طائرة هيدروجينية حتى العام 2040 أو 2050.
من ناحية أخرى، قال المدير العام لـ IATA إن سياسة الصين "صفر كوفيد"، أفقدت هونغ كونغ موقعها كمركز طيران عالمي.
كان اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، توقع أن يعود قطاع الطيران إلى الربحية العام المقبل، وسط الطلب المكبوت على السفر رغم ظروف الاقتصاد العالمي.
وقال الاتحاد خلال اجتماعه السنوي بالدوحة في يونيو الماضي، إن من المرجح أن يصل إجمالي خسائر القطاع هذا العام إلى 9.7 مليار دولار مع بدء السفر الجوي في التعافي من أزمة فيروس كورونا، وهو تحسن عن العجز البالغ 11.6 مليار دولار المتوقع في اجتماع أكتوبر الماضي.
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