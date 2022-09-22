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الخطوط الجزائرية تطلق استدراج عروض لشراء 15 طائرة

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الطيران الجزائري الخطوط الجوية الجزائرية
الخطوط الجوية الجزائرية (أرشيفية)
طيران

الخطوط الجزائرية تطلق استدراج عروض لشراء 15 طائرة

بعد 4 أشهر من موافقة الحكومة على توسيع أسطول الناقلة

الجزائر - فرانس برس

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، يوم الأربعاء أنّها أطلقت استدراج عروض دولياً لشراء 15 طائرة ركاب جديدة، وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الشركة قولها، إن استدراج العروض يشمل طائرات من ثلاثة أحجام هي "5 طائرات من فئة 200 إيه" و3 طائرات من "فئة 200 بي" و"5 طائرات من فئة 300" وطائرتان من فئة 400".

وأضافت أن الشركات التي يمكنها المشاركة في استدراج العروض هي "حصرياً مصنعو الطائرات العاملة في مجال النقل المدني التجاري الحاصلة على الشهادات والموافقات المنظمة للنشاط".

وتم تحديد الموعد النهائي لاستلام العروض بتاريخ 26 أكتوبر.

وكانت الحكومة الجزائرية وافقت في 8 مايو على "الترخيص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بشراء 15 طائرة لفتح خطوط جديدة، لاسيما نحو بلدان إفريقية وآسيوية".

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