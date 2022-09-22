"مجموعة دال" و"العربية للطيران" تعتزمان إطلاق شركة جديدة في السودان

قامت "مجموعة دال"، أكبر تكتل تجاري في القطاع الخاص السوداني و"العربية للطيران" الإماراتية، بالإعلان عن مشروع مشترك لإطلاق "العربية السودان" شركة الطيران الجديدة في السودان، والتي تتخذ من مطار الخرطوم الدولي مقراً لها.

وقالت "العربية للطيران"، في بيان، اليوم الخميس، إن شركة "العربية السودان" ستعتمد على خدمات القيمة المضافة ذاتها التي تقدمها مجموعة "العربية للطيران".

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وسيوفر نموذج تسعير التذاكر والذي يعد الأفضل في فئته لجميع فئات الدخل الاستفادة منه، مما يمكّن المسافرين من التوفير أكثر من خلال الدفع مقابل الخدمات التي يريدونها فقط.

وستشغل "العربية السودان" أسطول طائرات من طراز إيرباص A320 وتتمتع مقصورة الطائرة براحة إضافية من خلال توفير أحد أكبر المقاعد مساحة مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية أخرى.

وستعتمد الشركة الجديدة على تطبيقات الهاتف المحمول عبر الإنترنت التابعة للعربية للطيران وتوفير تجربة عملاء سريعة ومريحة وموثوقة بدءً من شراء التذاكر إلى الوصول في الموعد المحدد إلى وجهة السفر.

ومن مقرها في الخرطوم، ستتبنى الشركة الجديدة نموذج الأعمال الاقتصادي التي تتبعه مجموعة "العربية للطيران". وسيبدأ في وقت قريب العمل على إصدار شهادة المشغل الجوي التي تسمح للناقلة الجديدة بالشروع بمزاولة عملياتها. وسيتم الإعلان عن تفاصيل موعد الإطلاق وأسطول الشركة وشبكة وجهاتها في الوقت المناسب.