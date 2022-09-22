.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"مجموعة دال" و"العربية للطيران" تعتزمان إطلاق شركة جديدة في السودان

  • الخط
العربية للطيران مناسبة
العربية للطيران
طيران

"مجموعة دال" و"العربية للطيران" تعتزمان إطلاق شركة جديدة في السودان

ستشغل "العربية السودان" أسطول طائرات من طراز إيرباص A320

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قامت "مجموعة دال"، أكبر تكتل تجاري في القطاع الخاص السوداني و"العربية للطيران" الإماراتية، بالإعلان عن مشروع مشترك لإطلاق "العربية السودان" شركة الطيران الجديدة في السودان، والتي تتخذ من مطار الخرطوم الدولي مقراً لها.

وقالت "العربية للطيران"، في بيان، اليوم الخميس، إن شركة "العربية السودان" ستعتمد على خدمات القيمة المضافة ذاتها التي تقدمها مجموعة "العربية للطيران".

وسيوفر نموذج تسعير التذاكر والذي يعد الأفضل في فئته لجميع فئات الدخل الاستفادة منه، مما يمكّن المسافرين من التوفير أكثر من خلال الدفع مقابل الخدمات التي يريدونها فقط.

أرباح "العربية للطيران" تتضاعف 15 مرة إلى 160 مليون درهم في الربع الثاني شركات سوق دبي أرباح "العربية للطيران" تتضاعف 15 مرة إلى 160 مليون درهم في الربع الثاني

وستشغل "العربية السودان" أسطول طائرات من طراز إيرباص A320 وتتمتع مقصورة الطائرة براحة إضافية من خلال توفير أحد أكبر المقاعد مساحة مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية أخرى.

وستعتمد الشركة الجديدة على تطبيقات الهاتف المحمول عبر الإنترنت التابعة للعربية للطيران وتوفير تجربة عملاء سريعة ومريحة وموثوقة بدءً من شراء التذاكر إلى الوصول في الموعد المحدد إلى وجهة السفر.

ومن مقرها في الخرطوم، ستتبنى الشركة الجديدة نموذج الأعمال الاقتصادي التي تتبعه مجموعة "العربية للطيران". وسيبدأ في وقت قريب العمل على إصدار شهادة المشغل الجوي التي تسمح للناقلة الجديدة بالشروع بمزاولة عملياتها. وسيتم الإعلان عن تفاصيل موعد الإطلاق وأسطول الشركة وشبكة وجهاتها في الوقت المناسب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مع انخفاض منسوب دجلة والفرات.. العراق يعاني من ارتفاع ملوحة الأراضي مع انخفاض منسوب دجلة والفرات.. العراق يعاني من ارتفاع ملوحة الأراضي
اكتشف المزيد