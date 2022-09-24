الكويت تفتتح مشروع "وينتر وندرلاند" بحديقة الشعب في هذا الموعد

أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي، عن مشروع "وينتر وندرلاند الكويت" والذي سيتم افتتاحه بموقع حديقة الشعب في بداية موسم شتاء عام 2022 بعد أن تم توقيع الاتفاق بين شركة المشروعات السياحية وشركة عالمية متخصصة في صناعة الترفيه.

وذكر الحساب الرسمي لـ"التواصل الحكومي" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المشروع جاء بتوجيه من الحكومة الكويتية بهدف إنجاز المشاريع الترفيهية الرئيسية بما يعود للمواطنين بالنفع العام.

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وشركة المشروعات السياحية هي الجهة الرئيسية المختصة والمسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاعي السياحة والترفيه في الكويت والترويج عنهما.

وتأسست "المشروعات السياحية" عام 1976 لتصبح واحدة من أوائل الجهات المنظمة للسياحة في منطقة الخليج العربي. ومنذ ذلك الوقت، لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتنمية الهوية الثقافية لدولة الكويت.