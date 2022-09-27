بدءاً من 1 أكتوبر.. كندا ترفع جميع قيود السفر المتعلقة بكورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن الحكومة ستنهي العمل بمتطلبات التطعيم والاختبار والحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا للمسافرين الدوليين، بدءًا من 1 أكتوبر.

ووفقًا لصحيفة "ديترويت نيوز"، فإن السياح الذين يخططون لدخول كندا بغرض العمل أو السفر الترفيهي بدءًا من الشهر المقبل لن يحتاجوا بعد الآن إلى إظهار "دليل على التطعيم أو الخضوع للاختبار أو الحجر الصحي أو العزل أو إرسال معلومات الصحة العامة إلى تطبيق الحكومة أو موقعها الإلكتروني".

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وقال وزير الصحة جان إيف دوكلوس في بيان: "بفضل الكنديين الذين شمروا عن سواعدهم للتطعيم، وصلنا إلى النقطة التي يمكننا فيها رفع الإجراءات الصحية على الحدود بأمان".

وأضاف: "مع ذلك، نتوقع أن يستمر انتشار كوفيد-19 وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى خلال الأشهر الباردة، لذلك أشجع الجميع على البقاء على اطلاع دائم بالتطعيمات ضد كوفيد-19، بما في ذلك الجرعات المنشطة وممارسة تدابير الصحة العامة الفردية".

بالإضافة إلى ذلك، ستتم إزالة متطلبات الأقنعة على متن وسائل النقل العام في أكتوبر، بما في ذلك خطوط الطيران والقطارات. كما ستلغي الدولة أيضًا اختبارات ما قبل المغادرة وإلزامية التطعيم في قطاع الرحلات البحرية.

وفي حين أن التغييرات هي خطوة إيجابية لقطاع السفر، فإن رئيس رابطة وكالات السفر الكندية ويندي باراديس وآخرين قلقون من عودة القيود المتعلقة بفيروس كورونا في فصلي الخريف والشتاء إذا زاد عدد حالات الإصابة، وفقًا لموقع TravelPulse Canada.