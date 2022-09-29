طيران ناس: رحلات مباشرة جديدة من الرياض والدمام إلى مومباي

أعلنت شركة طيران ناس السعودية عن رحلات مباشرة جديدة إلى مومباي من الرياض والدمام اعتبارا من 20 أكتوبر/تشرين الأول، وفق رويترز.

كانت طيران ناس قد أعلنت توقيع اتفاقية مع برنامج الربط الجوي لإطلاق 4 وجهات جديدة ومباشرة إلى مدن في أوروبا وشمال إفريقيا ووسط آسيا، لتسهيل حركة الزوار من السائحين والحجاج والمعتمرين إلى السعودية.

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وسيبدأ طيران ناس خلال نوفمبر المقبل تشغيل 10 رحلات أسبوعية جديدة من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى كل من مرسيليا في جنوب جمهورية فرنسا بمعدل رحلتين أسبوعياً، وألماتي المركز التجاري والثقافي في كازاخستان، والعاصمة القديمة للدولة الواقعة في وسط آسيا بواقع رحلتين أسبوعياً، والجزائر بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، والدار البيضاء في المملكة المغربية بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنا أن إبرام هذه الاتفاقية ينسجم مع استراتيجية النمو والتوسع لطيران ناس التي تهدف إلى ربط العالم بالمملكة والوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية.