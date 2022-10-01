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أنشطة السياحة والأعمال ترفع الطلب على تأجير السيارات في دبي

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تأجير السيارات بالساعة دبي
أحد معارض تأجير السيارات في دبي
دبي

أنشطة السياحة والأعمال ترفع الطلب على تأجير السيارات في دبي

"آر بي إم": الطلب على تأجير السيارات في دبي يشهد ارتفاعا مطردا من الأجانب

دبي - العربية.نت

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استفاد قطاع تأجير السيارات في إمارة دبي من تحسن قطاعي الأعمال والسياحة، وسط توقعات باستمرار الانتعاش خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "آر بي إم" لتأجير السيارات محمد المرزوقي، في بيان، إن الطلب على تأجير السيارات في دبي يشهد ارتفاعا مطردا مع تزايد الطلب من قبل الأجانب والمقيمين.

وأضاف أن قطاع تأجير السيارات استفاد بقوة من الانتعاش السريع للقطاع السياحي في إمارة دبي في أعقاب جائحة كورونا والتعافي من آثارها، وعودة الحياة إلى طبيعتها مع الاستفادة الكبيرة من العودة سريعا من الإغلاق.

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وذكر أن القطاع استفاد أيضا من تنظيم معرض "إكسبو دبي 2020" والذي استمر على مدار 6 أشهر ليكون داعما قويا لقطاع السياحة والسفر في دبي على وجه الخصوص وفي دولة الإمارات عموماً.

وتوقع المرزوقي، أن يواصل قطاع تأجير السيارات الانتعاش مستفيدا من التحسن الاقتصادي في إمارة دبي، وبفضل التحركات والمبادرات الحكومية الإيجابية التي تسهل حصول الأجانب على الجنسية والإقامة طويلة ومتوسطة الأجل.

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