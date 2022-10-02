الخطوط الأردنية تعتزم زيادة أسطولها إلى 40 طائرة خلال 3-5 سنوات

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم الأحد، أنها تعتزم إدخال عشرين طائرة حديثة من طراز "إيرباص" لأسطولها الجوي ضمن خطة استراتيجية لتحديث أسطول الطائرات المخصصة للمسافات المتوسطة المدى.

وقالت الشركة في بيان، إن "الشركة اتفقت مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص على إدخال 20 طائرة من الطائرات الحديثة من طراز إيرباص A320neo إلى أسطولها وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي تنفذها الشركة لتحديث أسطول الطائرات المخصصة للمسافات متوسطة المدى لخدمة وجهات الشركة في الشرق الأوسط، والخليج العربي، وإفريقيا، وأوروبا".

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ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي قوله إن "الملكية الأردنية ستعمل على تعزيز أسطول طائرات ايرباص لغاية 20 طائرة من طراز A320neo وكبديل للطائرات المستأجرة حالياً عند انتهاء فترات عقود الإيجار الحالية، كون هذا الطراز هو الأحدث من انتاج شركة إيرباص".

وفي سياق متصل، أورد المجالي أن "المباحثات مستمرة مع شركة بوينغ الأميركية لزيادة عدد الطائرات B787 في الفترة المقبلة للعمل على خطوط الشبكة طويلة المدى، حيث يضم أسطول الملكية الأردنية في الوقت الحالي 7 طائرات من طراز بوينغ 787"، مشيرا الى ان "الشركة تسعى إلى زيادة العدد الإجمالي من هذه الطائرات ليصل إلى 11 طائرة".

وأكد المجالي أن "الملكية الأردنية ستعمل على رفع حجم الأسطول من 24 طائرة عاملة حالياً إلى حوالى 40 طائرة خلال الأعوام 3-5 القادمة وستبذل جهودا إضافية وبالتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال لزيادة عدد المسافرين وجذب السياح من مدن عديدة حول العالم إلى الأردن، وبما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع إيرادات الملكية الأردنية في الوقت ذاته".

وقال المجالي في 20 يونيو/حزيران الماضي أن خسائر الملكية الأردنية خلال الجائحة تجاوزت 200 مليون دينار (حوالي 282 مليون دولار).