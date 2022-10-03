إعصار إيان يمحو معالم وجهة سياحية شهيرة في فلوريدا

من المتوقع أن يكلف التعافي من كارثة إعصار إيان الذي ضرب خليج المكسيك، ولاية فلوريدا عشرات المليارات من الدولارات، حيث تنتظر قطاع السياحة في الولاية عملية إعادة بناء شاقة.

كان من المتوقع أيضاً أن ترتفع حصيلة الخسائر في الأرواح البشرية بسبب انحسار مياه الفيضانات، وتوغل فرق البحث في مناطق كانت معزولة في البداية عن العالم الخارجي، بحثاً عن ناجين تقطعت بهم السبل، ورفات من لقي حتفه.

مادة اعلانية

تم تأكيد ما لا يقل عن 85 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف منذ قدوم إيان إلى ساحل خليج فلوريدا بقوة كارثية يوم الأربعاء، كإعصار من الفئة 4، محملًا رياحًا قصوى تبلغ سرعتها 150 ميلاً (240 كم) في الساعة.

ونظرًا لأن النطاق الكامل للدمار أصبح أكثر وضوحًا بعد أيام من الإعصار، قال المسؤولون إن بعضًا من أشد الأضرار سببتها الأمواج العاتية التي حركتها الرياح والتي اندفعت إلى المجتمعات الساحلية وجرفت المباني بعيدًا.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، أكواخًا شاطئية مدمرة على طول شواطئ جزيرة Sanibel بفلوريدا بسبب هبوب العواصف. وعلى الرغم من أن معظم المنازل بدت وكأنها لا تزال قائمة، إلا أن الأضرار التي لحقت بالأسقف كانت واضحة.

أظهرت الدراسات الاستقصائية من الأرض أن منطقة The barrier island، التي تعد ملاذاً سياحياً شهيراً يقطنه حوالي 6000 شخص، قد دمرت تمامًا بنيتها التحتية وطابعها الجمالي الشهير.

وانقطع ارتباط الجزيرة بالبر الرئيسي بسبب أضرار لحقت بجسر Sanibel، مما زاد من تعقيد جهود الإنقاذ.

وتستعد شركات التأمين لمطالبات تتراوح بين 28 مليار دولار و 47 مليار دولار، ما قد يشكل أعلى فاتورة لعاصفة ضربت فلوريدا منذ إعصار أندرو في العام 1992، وفقًا لشركة CoreLogic لبيانات العقارات والتحليلات الأميركية.