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الخطوط الجوية القطرية تعلن خصومات تصل 30% على هذه الرحلات

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الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية
طيران

الخطوط الجوية القطرية تعلن خصومات تصل 30% على هذه الرحلات

للحجز حتى 9 أكتوبر الجاري

دبي - العربية.نت

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أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن خصومات تصل إلى 30% للحجز على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية بحلول 9 أكتوبر الجاري، وذلك للسفر حتى 31 مارس 2023.

وحققت القطرية، أرباحًا بلغت 1.54 مليار دولار للسنة المالية 2021-2022.

وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 52.3 مليار ريال قطري (14.4 مليار دولار)، بزيادة 78٪ مُقارنة بالعام الماضي وأعلى بنسبة 2٪ عن العام المالي 2019-2022، قبل جائحة «كوفيد-19».

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وتُسيّر القطرية رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الحاصل على جائزة «أفضل مطار في العالم» من شركة سكاي تراكس العالمية 2022.

يُشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية جددت طلبية شراء 25 طائرة بوينغ 737 MAX 10 خلال معرض Farnborough الدولي للطيران.

وأكدت الخطوط القطرية أن التوقيع على الاتفاق المبدئي للطلبية قد تم في واشنطن مطلع العام الحالي، لكن صلاحيته انتهت لاحقا.

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