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عدد زوار إسبانيا يقفز دون العودة إلى مستوى ما قبل الجائحة

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السياحة في إسبانيا (صورة تعبيرية)
السياحة في إسبانيا (صورة تعبيرية)
سياحة

عدد زوار إسبانيا يقفز دون العودة إلى مستوى ما قبل الجائحة

مدريد - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ظل عدد السياح الأجانب الذين زاروا إسبانيا في أغسطس أقل بكثير من 10.12 مليون سائح قدموا في نفس الشهر من العام 2019، أي قبل أن تجتاح قيود السفر المرتبطة بالوباء القطاع، لكن إنفاقهم اقترب من مستوياته قبل ثلاث سنوات.

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء INE اليوم الثلاثاء، أن أعداد السياح الأجانب زادت بنسبة 70٪ في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي إلى 8.82 مليون سائح.

ونتيجة لارتفاع الأسعار، أنفق السياح في أغسطس 11.26 مليار يورو (11.10 مليار دولار)، بانخفاض طفيف من 11.70 مليار في أغسطس 2019.

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قال وزير السياحة رييس ماروتو لقناة تي في إي الحكومية: "الإنفاق على السياحة هو مؤشر يقيس كيف تمكنا من الخروج من الوباء من خلال تعزيز جودة صناعة السياحة لدينا".

سجل الاقتصاد الإسباني المعتمد على السياحة أحد أعمق الانكماشات الاقتصادية في أوروبا في العام 2020، ولا يزال يكافح من أجل العودة إلى مستويات ما قبل الوباء.

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