رحلات جوية جديدة تربط السعودية بدبي والكويت والدوحة
لتلبية الطلب المتزايد على خدمات السفر وإتاحة خيارات أوسع للمسافرين لزيارة المملكة
أعلن برنامج الربط الجوي في السعودية، اليوم الخميس، عن عقد شراكة تعاون مع مجموعة سيرا لتعزيز الرحلات الجوية من إمارة دبي ومدينة الكويت إلى كلٍ من العاصمة الرياض وجدة، ومن العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينة العُلا، خلال فترات الذروة في فصل الشتاء.
سيبدأ تسيير الرحلات الجوية، ابتداءً من شهر نوفمبر 2022 حتى شهر مارس 2023، خلال عطلات نهاية الأسبوع؛ لتلبية احتياجات المسافرين خلال هذه الفترة.
وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي خليل لمرابط، أن هذه الشراكة ستعمل على تعزيز الرحلات الجوية، وتأتي نتيجة لزيادة الطلب على خدمات السفر، وتتيح خيارات أوسع للمسافرين لزيارة المملكة بكل سهولة ويُسر.
يذكر أن برنامج الربط الجوي، يُعد مبادرة حكومية تهدف إلى تطوير وتعزيز الربط الجوي الخاص بقطاع السياحة في المملكة.
-
السعودية تفوز بعضوية مجلس منظمة الإيكاو للطيران المدنيلفترة ثلاث سنوات تنتهي في 2025 سياحة وسفر
-
طيران ناس: رحلات مباشرة جديدة من الرياض والدمام إلى مومباياعتباراً من 20 أكتوبر سياحة وسفر
-
السعودية تفوز باستضافة مكتب مجلس المطارات العالمييضم في عضويته 131 عضواً يمثلون 49 دولة ويشغّل 617 مطاراً في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط سياحة وسفر