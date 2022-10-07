"السلام العمانية" تشتري 6 طائرات من "إمبراير" البرازيلية بـ934.6 مليون دولار

كشفت "إمبراير" البرازيلية، عن أن شركة طيران السلام العمانية، منخفضة التكلفة، وقَعت طلبا مؤكدا لشراء ست طائرات من طراز "إي195-إي2" مع خيارات لشراء ست طائرات أخرى.

ودفع الإعلان أسهم الشركة البرازيلية لصناعة الطائرات للارتفاع يوم الخميس.

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وذكرت "إمبراير" في بيان أن قيمة الصفقة بلغت 934.6 مليون دولار مع تنفيذ جميع الخيارات، وستضاف إلى أعمال الشركة المتراكمة في الربع الثالث من العام.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم أواخر العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إمبراير للطيران التجاري، أرجان ميجر، إن هذه الخطوة تسلط الضوء على نمو الشركة في الشرق الأوسط، وهي "منطقة تركز غالبا على السفر لمسافات طويلة".

ويعد إعلان طيران السلام، إضافة إلى الطلبات الجديدة لشراء طائرات من طراز "إي195-إي2"، التي كشفت عنها شركة صناعة الطائرات البرازيلية في وقت سابق هذا العام، ومن بينها طلب خطوط بورتر الجوية الكندية شراء 20 طائرة في يوليو تموز.

وقالت الخطوط الجوية الملكية الأردنية في بيان الخميس، إنها وقعت مع إمبراير مذكرة تفاهم لشراء 10 طائرات من "طراز إي2".