الرحلات السياحية في الصين تتراجع 18% بموسم العطلات.. والسبب قيود "كوفيد"
بتسجيل 422 مليون رحلة في عطلة العيد الوطني التي بدأت مطلع أكتوبر
أظهرت بيانات حكومية أن الصين سجلت 422 مليون رحلة سياحية خلال عطلة العيد الوطني التي بدأت في الأول من أكتوبر وعلى مدار أسبوع، بانخفاض 18.2% عن موسم العطلات العام الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال يعاني فيه قطاع السياحة من القيود الصارمة التي تفرضها السلطات لمكافحة "كوفيد-19".
وذكر التلفزيون الصيني نقلا عن أرقام من وزارة الثقافة والسياحة الصينية أن عدد الرحلات بلغ 60.7% من مستوى ما قبل كوفيد في 2019، بحسب رويترز.
وأظهرت البيانات أن إيرادات السياحة الداخلية بلغت 287.2 مليار يوان (40.37 مليار دولار) بانخفاض 26.2% على أساس سنوي، و44.2% فقط من مستوى ما قبل الجائحة في 2019.
ومع إعاقة السفر بسبب قيود "كوفيد-19"، فضل الكثيرون البقاء في منازلهم.
وارتفع نصيب الفرد من الإنفاق السياحي المحلي في الصين بنسبة 30% على أساس سنوي.
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