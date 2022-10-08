الرحلات السياحية في الصين تتراجع 18% بموسم العطلات.. والسبب قيود "كوفيد"

أظهرت بيانات حكومية أن الصين سجلت 422 مليون رحلة سياحية خلال عطلة العيد الوطني التي بدأت في الأول من أكتوبر وعلى مدار أسبوع، بانخفاض 18.2% عن موسم العطلات العام الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال يعاني فيه قطاع السياحة من القيود الصارمة التي تفرضها السلطات لمكافحة "كوفيد-19".

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وذكر التلفزيون الصيني نقلا عن أرقام من وزارة الثقافة والسياحة الصينية أن عدد الرحلات بلغ 60.7% من مستوى ما قبل كوفيد في 2019، بحسب رويترز.

وأظهرت البيانات أن إيرادات السياحة الداخلية بلغت 287.2 مليار يوان (40.37 مليار دولار) بانخفاض 26.2% على أساس سنوي، و44.2% فقط من مستوى ما قبل الجائحة في 2019.

ومع إعاقة السفر بسبب قيود "كوفيد-19"، فضل الكثيرون البقاء في منازلهم.

وارتفع نصيب الفرد من الإنفاق السياحي المحلي في الصين بنسبة 30% على أساس سنوي.