بعد 4 سنوات.. الصين تفتح أجواءها لأول رحلة لطائرة "ماكس 737"

وصلت أول رحلة تجارية لطائرة من طراز "بوينغ ماكس 737" إلى الصين، بعد نحو أربع سنوات من إيقاف بكين رحلات هذا الطراز، الأمر الذي يعد انفراجة للطائرة الأكثر مبيعاً لشركة صناعة الطائرات الأميركية.

ووفقاً لبيانات FlightRadar24، هبطت رحلة تابعة للخطوط الجوية المنغولية (MIAT) في وقوانغتشو جنوب الصين، اليوم الاثنين، حيث قامت MIAT برحلة مجدولة ومدرجة للعودة مرة أخرى، باستخدام طائرة "بوينغ ماكس 737" في 17 و24 أكتوبر الجاري.

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وكلتا الرحلتين متاحتان للحجز على موقع شركة الطيران، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت "بوينغ" في بيان مقتضب بالبريد الإلكتروني: "نواصل العمل مع المنظمين العالميين وعملائنا لإعادة (ماكس 737) بأمان إلى الخدمة في جميع أنحاء العالم".

والتقى مسؤولو شركة بوينغ بمنظم الطيران الصيني، الشهر الماضي لمراجعة معايير تدريب الطيارين لطائرات ماكس الخاصة بها، في إشارة إلى أن صانع الطائرات الأميركي، يقترب من الحصول على جميع الموافقات اللازمة لاستعادة ماكس والتحليق في الصين، آخر سوق طيران رئيسية متبقية للسماح باستئناف طيران طراز ماكس في أجوائها.

وكانت الصين أول من أوقف ماكس في مارس 2019، وأجلت الموافقة على عودتها لفترة طويلة بعد أن رفعت الجهات التنظيمية الأميركية الحظر في أواخر عام 2020 وتبعتها أوروبا وأماكن أخرى في الأشهر اللاحقة.

وتعد إعادة "ماكس 737" إلى الأجواء الصينية واستئناف عمليات التسليم، خطوات حاسمة نحو المساعدة في إعادة بناء الميزانية العمومية لشركة "بوينغ"، والتي تضررت بفعل التأريض المطول للطائرة، ووباء كوفيد.

يأتي ذلك، فيما لم تقم شركات الطيران الصينية بتسيير الطائرة تجارياً منذ حادثين مميتين للطائرة في أكتوبر 2018 ومارس 2019 في إندونيسيا وإثيوبيا على التوالي، مما أسفر عن مقتل 346 شخصاً.