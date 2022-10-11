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طيران تجاري (تعبيرية - shutterstock)
طيران تجاري (تعبيرية - shutterstock)
سفر

أكبر مطار في بريطانيا يحذر من "رياح معاكسة" ستكبح الطلب على السفر

يواجه البريطانيون ضغوطاً على إنفاقهم بسبب ارتفاع التضخم وتكلفة المعيشة

لندن - رويترز
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حذر أكبر مطار في بريطانيا من أن توقعات الطلب لفصل الشتاء المقبل غير مؤكدة، نظراً لتزايد الرياح الاقتصادية المعاكسة بالإضافة إلى تأثير موجة جديدة من كوفيد-19 والوضع المتصاعد في أوكرانيا.

قال مطار هيثرو الواقع غرب لندن، إن أيام الذروة في عيد الميلاد ستكون مزدحمة للغاية، غير أن التوقعات العامة "غير مؤكدة".

ويواجه البريطانيون ضغوطاً على إنفاقهم على السفر والعطلات، بسبب ارتفاع التضخم وتكلفة المعيشة.

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في سبتمبر الماضي، قال مطار هيثرو إن 5.8 مليون مسافر مروا عبر المطار، أي أقل بـ 15٪ من المستويات التي شوهدت في العام 2019، مما يدل على أن السفر بدأ يتعافى من أدنى مستويات خلال فترة الوباء. لكن التعافي تأثر بسبب الحد الأقصى لسعة المطار الذي فرض لمواجهة نقص العمالة والازدحام.

ومن المقرر أن يرفع المطار الحد الأقصى اليومي البالغ 100 ألف مسافر في نهاية أكتوبر الجاري.

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